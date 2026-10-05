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Летели "Шахеды" и "Бандероли", есть "прилеты": как справилась ПВО с ночной атакой РФ

08:31 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Летели "Шахеды" и "Бандероли", есть "прилеты": как справилась ПВО с ночной атакой РФ Фото: Россия ночью выпустила 205 дронов (Getty Images)
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В ночь на 5 октября Россия выпустила по Украине 205 ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Противник использовал дроны Shahed (49 из них реактивны), Гербера и "Бандероль"/"Дань-Т". Также были дроны-имитаторы типа "Пародия".

Дроны летели с направлений Орел, Курск, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России.

Еще их запускали из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбиты или подавлены 172 дрона типа Shahed, Гербера и других типов.

Попадание зафиксировали на 13 локациях. Еще на троих упали обломки сбитых дронов.

В воздушном пространстве сейчас около десяти вражеских дронов, атака продолжается.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия за сутки потеряла 2020 солдат.

Также Силы обороны уничтожили около 1900 дронов и сотни единиц автотехники.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 4 октября россияне ударили по многоквартирным домам в Харькове двумя "Бандеролями".

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, погиб один человек, шестеро получили ранения.

Около десяти многоквартирных домов повреждены.

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