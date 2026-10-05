Летели "Шахеды" и "Бандероли", есть "прилеты": как справилась ПВО с ночной атакой РФ
В ночь на 5 октября Россия выпустила по Украине 205 ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Противник использовал дроны Shahed (49 из них реактивны), Гербера и "Бандероль"/"Дань-Т". Также были дроны-имитаторы типа "Пародия".
Дроны летели с направлений Орел, Курск, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России.
Еще их запускали из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбиты или подавлены 172 дрона типа Shahed, Гербера и других типов.
Попадание зафиксировали на 13 локациях. Еще на троих упали обломки сбитых дронов.
В воздушном пространстве сейчас около десяти вражеских дронов, атака продолжается.
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия за сутки потеряла 2020 солдат.
Также Силы обороны уничтожили около 1900 дронов и сотни единиц автотехники.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 4 октября россияне ударили по многоквартирным домам в Харькове двумя "Бандеролями".
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, погиб один человек, шестеро получили ранения.
Около десяти многоквартирных домов повреждены.