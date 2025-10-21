Летіли ракети Storm Shadow і не тільки: ЗСУ уразили Брянський хімзавод, - Генштаб

Сьогодні у вівторок, 21 жовтня, Сили оборони України уразили ракетами Брянській хімічний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У Генштабі поінформували, що українські сили продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу на території РФ, послаблюючи таким чином наступальний потенціал російської армії.
"Так, 21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод", - йдеться у повідомленні.
Також там уточнили, що масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему ППО.
Наразі результати ураження уточнюються.
Зазначимо, що сьогодні в російських пабліках були скарги, що Україна підняла авіацію для ракетного удару по території РФ. Зокрема, по Брянській області.
Тим часом у Генштабі зазначили, Брянський хімзавод є важливою складовою ВПК Росії. Зокрема, на цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які РФ застосовує для обстрілів території України.
Нагадаємо, що останнім часом Брянська область часто піддається атакам невідомих дронів і не тільки.
Наприклад, в ніч на 6 жовтня росіяни скаржилися, що в місті Клинці виникла масштабна пожежа на місцевій теплоелектропідстанції. Після цього місцеві жителі писали про перебої з світлом і стверджували, що по об'єкту був нанесений ракетний удар.
Також днями, 19 жовтня, партизани "АТЕШ" знищили систему управління російських окупантів. Це сталося в прикордонній зоні Брянська.
Зокрема, в русі повідомили, що була виведена з ладу вишка, яка забезпечує координацію окупаційних військ і прикордонних підрозділів.