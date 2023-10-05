Летіли парами. Ігнат розкрив особливості сьогоднішньої атаки "шахедів"

"На жаль, типові ночі у нас, типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій звідки запускають їх. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ. Сьогодні ж, як і попередній раз, була Чауда", - сказав він.

Речник зазначив, що всього росіяни запустили 29 безпілотників. Дрони розподілилися фактично на 15 груп.

"Можна уявити, що по одному-двох вони рухалися. Зокрема вони рухалися у бік Миколаївської області, Очакова, далі пішли на північ. Ну і біля Кропивницького крутилися і власне знищувалися протиповітряною обороною по цьому напрямку", - додав Ігнат.

За його словами, ворожі дрони-камікадзе знищувалися авіацією, мобільними вогневими групами, а також зенітно-ракетними підрозділами.

Сьогоднішня атака на Україну

В ніч на 5 жовтня російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 29 "шахедів", сили ППО збили 24 з них.

Безпілотники збивали в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. У регіонах чули вибухи через роботу ППО.

У Кіровоградській області є влучання в об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Станом на 9:30 вогонь ще не ліквідували.