Летіли дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку Росії

Нагадаємо, Росія посилила атаки на Київ, зосередившись на мостах через Дніпро, які з'єднують лівий і правий береги столиці.

За даними Washington Post, нинішня кампанія РФ проти мостів може бути частиною ширшої спроби порушити нормальне функціонування Києва напередодні зимового періоду.

Загалом же атаки на Київ можуть послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, замість того щоб ризикувати обваленням.

Результатом може стати логістичний кошмар для Києва та всієї країни.