Летели дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку России

Россияне атаковали 135 ударными беспилотниками типа Shahed (52 из них - реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 2 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.



Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.