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Летели дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку России

09:01 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 123 вражеских дрона (Getty Images)

В ночь на 4 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами и "Бандеролями" с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 135 ударными беспилотниками типа Shahed (52 из них - реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 2 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, Россия усилила атаки на Киев, сосредоточившись на мостах через Днепр, соединяющих левый и правый берега столицы.

По данным Washington Post, нынешняя кампания РФ против мостов может быть частью более широкой попытки нарушить нормальное функционирование Киева в преддверии зимнего периода.

В целом же атаки на Киев могут ослабить несущие конструкции мостов и вынудить власти закрыть их на неопределенный срок, вместо того чтобы рисковать обрушением.

Результатом может стать логистический кошмар Киева и всей страны.

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