Яркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионов

Телеведущая похвасталась соблазнительными изгибами в эффектном наряде
С приходом весны Леся Никитюк не устает радовать поклонников яркими снимками в стильных образах - телеведущая с удовольствием демонстрирует свои стройные формы. После поездки в Киев Леди Ле уже вернулась в родной Хмельницкий и продолжает устраивать эффектные фотосеты. Так, на днях звезда порелаксировала на зеленой лужайке в лосинах с ярким античным принтом от итальянского Дома моды Versace и белом топе.
А на свежих кадрах, сделанных в саду, Никитюк примерила стильный total black лук. На ведущей - облегающие черные брюки и эффектный топ с длинными рукавами и оголенными плечами. На голове у артистки - кепка от известного бренда Givenchy, которую она надвинула низко на глаза. Волосы красотка оставила распущенными, а пикантное декольте прикрыла большим букетом розовых пионов.
Ярко-розовая помада в тон цветов стала атмосферной изюминкой образа. Леся позировала анфас и боком к камере, демонстрируя тонкую талию и соблазнительные формы.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники не стали скупиться на лайки и восхищенные комментарии для Никитюк, сравнив ее саму с ярким цветком.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк в мини-шортах и топе засветила аппетитные формы и заговорила о пластике.
Автор: Марта Никитко