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Яркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионов

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2020 - 10:57
Яркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионов
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая похвасталась соблазнительными изгибами в эффектном наряде

С приходом весны Леся Никитюк не устает радовать поклонников яркими снимками в стильных образах - телеведущая с удовольствием демонстрирует свои стройные формы. После поездки в Киев Леди Ле уже вернулась в родной Хмельницкий и продолжает устраивать эффектные фотосеты. Так, на днях звезда порелаксировала на зеленой лужайке в лосинах с ярким античным принтом от итальянского Дома моды Versace и белом топе.

А на свежих кадрах, сделанных в саду, Никитюк примерила стильный total black лук. На ведущей - облегающие черные брюки и эффектный топ с длинными рукавами и оголенными плечами. На голове у артистки - кепка от известного бренда Givenchy, которую она надвинула низко на глаза. Волосы красотка оставила распущенными, а пикантное декольте прикрыла большим букетом розовых пионов.

Ярко-розовая помада в тон цветов стала атмосферной изюминкой образа. Леся позировала анфас и боком к камере, демонстрируя тонкую талию и соблазнительные формы.

Яркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионовЯркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионов

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не стали скупиться на лайки и восхищенные комментарии для Никитюк, сравнив ее саму с ярким цветком.

  • Как Вам идут пионы!
  • Красуня
  • Шикарно
  • До чего же красиво! Леся!
  • Красоточка
  • Вау!!! Очень красиво!
  • Яркий цветок
  • Такая блек леди
  • Леся,это твой цвет -розовый, ты звезда))
  • Неймовірно красиві
  • Мм какой шикарний букетік а Леся ше краща
  • Леся ти красуня
  • Пионы! Леся красивая и загадочная
  • Красивая Леся...

Яркий цветок: Леся Никитюк в total black прикрыла пикантное декольте букетом пионов

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в мини-шортах и топе засветила аппетитные формы и заговорила о пластике.

Автор: Марта Никитко

Теги Новости Украины Леся Никитюкобраз
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