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"Лестер" может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба

Новости » Спорт    30.10.2018 - 10:37
Фото: (twitter.com/lcfc)
Фото: (twitter.com/lcfc)

Также фанаты выступили за то, чтобы соорудить у стадиона его статую

Руководство "Лестер Сити" рассматривает возможность переименования своего стадиона "Кинг Пауэр" в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. Об этом сообщает ESPN.

Сын тайского милиардера Айяватт, являющийся вице-президентом команды, в ближайшее время намерен обсудить возможность переименования арены, чтобы увековечить память своего отца. Отмечается, что Айяватт станет исполняющим обязанности президента.

Также фанаты выступили за то, чтобы соорудить у стадиона статую тайского бизнесмена. 

Матч "Лестер Сити" перенесен из-за гибели владельца клуба На борту вертолета президента "Лестера" находились пять человек, - Reuters
Новости Украины переименованиестадионЛестер
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