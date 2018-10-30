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"Лестер" може перейменувати стадіон на честь загиблого власника клубу

Новини » Спорт    30.10.2018 - 10:37
Фото: (twitter.com/lcfc)
Фото: (twitter.com/lcfc)

Також фанати виступили за те, щоб спорудити біля стадіону його статую

Керівництво "Лестер Сіті" розглядає можливість перейменування свого стадіону "Кінг Пауер" на честь загиблого власника клубу Вішая Шріваддханапрабхі. Про це повідомляє ESPN.

Син тайського мільярдер Айяватт, який є віце-президентом команди, має намір найближчим часом обговорити можливість перейменування арени, щоб увічнити пам'ять свого батька. Наголошується, що Айяватт стане виконуючим обов'язки президента.

Також фанати виступили за те, щоб спорудити біля стадіону статую тайського бізнесмена.

Матч "Лестер Сіті" перенесений через загибель власника клубу На борту вертольота президента "Лестера" знаходилися п'ять осіб, - Reuters
Новини України переименованиестадионЛестер
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