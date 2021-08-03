Лесные пожары в Турции: украинцев перевозят из отелей в безопасные районы

Посольство Украины в Турции помогает украинцам в ситуации с лесными пожарами на юге страны. Дипломаты формируют списки на перевозку граждан в безопасные и удаленные районы и участвуют в переговорах с туроператорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка.

"Мы формируем списки на перевозку граждан по их обращениям. Например, к нам обращаются люди, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, астматики. Посольство и консульства вмешиваются в процесс переговоров с туроператорами и способствуют тому, чтобы этих людей перевозили в более безопасные места и гостиницы", - сказал Билык в эфире"Громадського радіо".

По его словам, посольство ведет учет украинцев, которые могут захотеть эвакуироваться в случае обострения ситуации. "Мы знаем, где эти люди находятся, их фамилии и контактные данные, поэтому оперативно сможем отреагировать", - добавил дипломат.

Он уточнил, что на горячую линию и телефоны посольства ежедневно поступает более 100 обращений от украинцев, отдыхающих в Турции.

"Туристы могут чувствовать дым, однако огонь не подходит к отелям, поэтому украинские туристы абсолютно в безопасности", - отметил он, добавив, что среди пострадавших и погибших в результате пожаров украинцев нет.