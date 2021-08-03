Лесные пожары в Турции: украинцев перевозят из отелей в безопасные районы
Посольство Украины в Турции помогает украинцам в ситуации с лесными пожарами на юге страны. Дипломаты формируют списки на перевозку граждан в безопасные и удаленные районы и участвуют в переговорах с туроператорами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка.
"Мы формируем списки на перевозку граждан по их обращениям. Например, к нам обращаются люди, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, астматики. Посольство и консульства вмешиваются в процесс переговоров с туроператорами и способствуют тому, чтобы этих людей перевозили в более безопасные места и гостиницы", - сказал Билык в эфире"Громадського радіо".
По его словам, посольство ведет учет украинцев, которые могут захотеть эвакуироваться в случае обострения ситуации. "Мы знаем, где эти люди находятся, их фамилии и контактные данные, поэтому оперативно сможем отреагировать", - добавил дипломат.
Он уточнил, что на горячую линию и телефоны посольства ежедневно поступает более 100 обращений от украинцев, отдыхающих в Турции.
"Туристы могут чувствовать дым, однако огонь не подходит к отелям, поэтому украинские туристы абсолютно в безопасности", - отметил он, добавив, что среди пострадавших и погибших в результате пожаров украинцев нет.
Напомним, в Турции течение последних пяти дней удалось взять под контроль 129 из 138 лесных пожаров.
Отметим, власти Турции ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.