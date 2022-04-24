Лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля из-за переброски военных частей для вторжения в Украину

Как отмечает издание массовые пожары становятся все более частым явлением в регионе с весны по осень. Поскольку они выбрасывают огромное количество углекислого газа в атмосферу Арктики, они являются основной причиной беспокойства по поводу изменения климата. Ученые неоднократно заявляли, что их нужно тушить как можно скорее.

Но в этом году несколько пожаров, продолжают гореть, потому что многие воинские части, ответственные за тушение пожаров, были отправлены для вторжения в Украину.

Джессика Маккарти, исследователь климата из Университета Майами, штат Огайо, заявила: "Поскольку для крупных пожаров часто требуется военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь".

"Гринпис" России заявил, что площадь лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

Эта новость вызывает особую тревогу, поскольку лесные пожары являются частью опасной петли обратной связи в Сибири за Полярным кругом. Пожары растапливают вечную мерзлоту, что приводит к выбросам углекислого газа и метана в атмосферу. В частности, метан оказывает особенно сильное воздействие на парниковый эффект в краткосрочной перспективе.

Температура земли за Полярным кругом достигла рекордных 48 градусов по Цельсию во время "стойкой жары" в Сибири прошлым летом.