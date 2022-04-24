Лісові пожежі в Сибіру вийшли з-під контролю через перекидання військових частин для вторгнення в Україну

Як зазначає видання масові пожежі стають все більш частим явищем в регіоні з весни по осінь. Оскільки вони викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату. Вчені неодноразово заявляли, що їх потрібно гасити якомога швидше.

Але цього року кілька пожеж, продовжують горіти, тому що багато військових частин, відповідальних за гасіння пожеж, були відправлені для вторгнення в Україну.

Джессіка Маккарті, дослідник клімату з Університету Майамі, штат Огайо, заявила: "Оскільки для великих пожеж часто потрібна військова авіація, щоб виявляти і перевіряти звіти з супутників, а також боротися з пожежами в Сибіру, сумнівно, що ці сили будуть доступні навіть влітку, якщо війна продовжиться. Значить, або пожеж буде більше... або ці літаки і особовий склад відведуть із західного фронту і привезуть до Сибіру".

"Грінпіс" Росії заявив, що площа лісових пожеж в країні вже вдвічі більше, ніж у квітні 2021 року.

Ця новина викликає особливу тривогу, оскільки лісові пожежі є частиною небезпечної петлі зворотного зв'язку в Сибіру за Полярним колом. Пожежі розтоплюють вічну мерзлоту, що призводить до викидів вуглекислого газу і метану в атмосферу. Зокрема, метан має особливо сильний вплив на парниковий ефект у короткостроковій перспективі.

Температура Землі за Полярним колом досягла рекордних 48 градусів за Цельсієм під час "стійкої спеки" в Сибіру минулого літа.