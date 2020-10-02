Лесные пожары: Шмыгаль полетел в Луганскую область

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область, где горит лес. Он планирует оценить масштаб пожаров.

Об этом чиновник написал на своем Telegram-канале.

Также он вместе с другими должностными лицами скоординирует процесс преодоления последствий пожаров.

"Вылетаем в Луганскую область. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта.

Как писало РБК-Украина, по последним данным, жертвами масштабных пожаров в Луганской области стали уже более 10 человек.

Добавим, следствие рассматривает четыре версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, среди них обстрел со стороны боевиков и поджог.