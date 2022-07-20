Лесные пожары, перебои с транспортом, сотни погибших. Аномальная жара накрыла Европу

Остановка транспорта в Великобритании

Британцы пережили самую жаркую ночь за всю историю страны. 19 июля столбик термометра поднялся до отметки +40,3 градуса по Цельсию, и на этой неделе температурные показатели продолжат зашкаливать.

Операторы железнодорожных перевозок страны предупредили, что жара может привести к задержкам в графике движения поездов из-за деформации рельсов.

Аэропорт Лютон в Лондоне в понедельник на несколько часов прерывал работу из-за повреждения взлетно-посадочной полосы.

В Минздраве Соединенного Королевства призвали людей избегать солнца, менять свой распорядок дня и не вызывать "скорую" без крайней необходимости. В больницах опасаются, что число пострадавших от перегрева в ближайшие дни существенно вырастет.

От жары страдают и животные. Питомцам зоопарков готовят специальное мороженое из чая с орехами, и фруктами, а также устраивают охлаждающий душ.

Фото: животных спасают от жары мороженым (twitter.com/visitBlackpool)

Эвакуация во Франции

"Красный" уровень опасности из-за жары установлен в 15 регионах Франции. Исторический рекорд +40,4 градуса зафиксировали в городе Безье.

Наиболее сложной остается ситуация в департаменте Жиронда, где пожар охватил территорию в 100 тысяч квадратных километров. Огнем было уничтожено более 10 тысяч гектар леса. 11 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и около 20 тысяч отдыхающих эвакуировано с туристических баз, отелей, кемпингов.

Тушение пожаров осложняется порывистым ветром, поэтому огонь приближается к виноградникам и пляжам популярного туристического региона Ла Тест-де-Бюш.

Лесные пожары и засуха на юге Европы

Экстремально жарко в Португалии, где температура достигла +47 градусов. В северной части страны пожар уничтожил 30 тысяч гектар леса. Огонь полыхает в 200 км от Лиссабона. В Минздраве Португалии сообщили о 659 смертях за период жары.

Засуха в Испании также привела к многочисленным пожарам, здесь столбик термометра поднимается до +44 градусов. Для тушения огня неподалеку от популярного курорта Малага задействовали вертолеты, которые сбрасывают морскую воду на полыхающие деревья на холмах. Более 3 тысяч местных жителей эвакуировались. По всей стране действует наивысший уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, эта неделя в Италии будет самой жаркой в году, а настолько длительной засухи в стране не было 70 лет. До +41°C прогнозируют в Милане, Павии, Болонье, Флоренции, а ночью столбик термометра не опустится ниже +30 градусов. При этом осадков не ожидается до конца июля. Из-за засухи на севере Италии введено чрезвычайное положение.

Причина природной аномалии

Свирепая жара в Европе вызвана взаимодействием высокого атмосферного давления с штормом Алекс, а также пришедшей на Пиренейский полуостров воздушной массы из Северной Африки.

Однако из года в год аномально жаркие периоды все чаще фиксируются в даже в тех европейских странах, где жители привыкли к "мягкому" температурному режиму летом.

Климатологи считают это признаком глобального изменения климата. По мнению экспертов, температура продолжит расти, если в мире не будут приняты действенные меры по снижению выбросов углерода.

Фото: температурные рекорды в Европе (facebook.com/UkrHMC)

Придет ли жара в Украину

Средняя температура по всей Украине пока колеблется в пределах 20-26°C, а с четверга, 21 июля, показатели термометров начнут расти. Однако европейской жары ожидать не стоит.

К выходным синоптики прогнозируют +33 градуса на востоке страны, на юге температура поднимется до +30 градусов в пятницу. На севере в субботу воздух прогреется до +29 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье будет жарко - до +33 градусов, но со следующей недели температура снова снизится до комфортных показателей.

Самая высокая температура ожидается в западной части Украины. До +35 градусов будет в субботу, но в воскресенье прогнозируют грозу и похолодание.