Лісові пожежі, перебої із транспортом, сотні загиблих. Аномальна спека накрила Європу

Зупинка транспорту у Великій Британії

Британці пережили найспекотнішу ніч за всю історію країни. 19 липня стовпчик термометра піднявся до позначки +40,3 градусів за Цельсієм, і цього тижня температурні показники продовжать зашкалювати.

Оператори залізничних перевезень країни попередили, що спека може призвести до затримок у графіку руху поїздів через деформацію рейок.

Аеропорт Лютон у Лондоні в понеділок на кілька годин переривав роботу через пошкодження злітно-посадкової смуги.

У МОЗ Сполученого Королівства закликали людей уникати сонця, змінювати свій розпорядок дня і не викликати "швидку" без нагальної потреби. У лікарнях побоюються, що кількість постраждалих від перегріву найближчими днями суттєво зросте.

Від спеки страждають і тварини. Мешканцям зоопарків готують спеціальне морозиво з чаю з горіхами і фруктами, а також влаштовують холодний душ.

Фото: тварин рятують від спеки морозивом (twitter.com/visitBlackpool)

Евакуація у Франції

"Червоний" рівень небезпеки через спеку встановлено у 15 регіонах Франції. Історичний рекорд +40,4 градуса зафіксували у місті Безьє.

Найбільш складною залишається ситуація в департаменті Жиронда, де пожежа охопила територію 100 тисяч квадратних кілометрів. Вогнем було знищено понад 10 тисяч гектарів лісу. 11 тисяч людей змушені були залишити свої будинки і близько 20 тисяч відпочиваючих евакуйовано з туристичних баз, готелів, кемпінгів.

Гасіння пожеж ускладнюється поривчастим вітром, тому вогонь наближається до виноградників та пляжів популярного туристичного регіону Ла Тест-де-Бюш.

Лісові пожежі та посуха на півдні Європи

Екстремально спекотно у Португалії, де температура досягла +47 градусів. У північній частині країни пожежа знищила 30 тисяч гектар лісу. Вогонь палає за 200 км від Лісабона. У МОЗ Португалії повідомили про 659 смертей за період спеки.

Посуха в Іспанії також спричинила численні пожежі, тут стовпчик термометра піднімається до +44 градусів. Для гасіння вогню неподалік популярного курорту Малага задіяли вертольоти, які скидають морську воду на палаючі дерева на пагорбах. Понад 3 тисячі місцевих жителів евакуювалися. По всій країні діє найвищий рівень небезпеки.

За прогнозами синоптиків, цей тиждень в Італії буде найспекотнішим у році, а настільки тривалої посухи в країні не було 70 років. До +41°C прогнозують у Мілані, Павії, Болоньї, Флоренції, а вночі стовпчик термометра не опуститься нижче +30 градусів. При цьому опади не очікуються до кінця липня. Через посуху на півночі Італії запроваджено надзвичайний стан.

Причина природної аномалії

Cпека в Європі викликана взаємодією високого атмосферного тиску зі штормом Алекс, а також повітряної маси, що прийшла на Піренейський півострів з Північної Африки.

Проте з року в рік аномально спекотні періоди все частіше фіксуються навіть у тих європейських країнах, де жителі звикли до "м'якого" температурного режиму влітку.

Кліматологи вважають це ознакою глобальної зміни клімату. На думку експертів, температура продовжить зростати, якщо у світі не буде вжито дієвих заходів щодо зниження викидів вуглецю.

Фото: температурні рекорди в Європі (facebook.com/UkrHMC)

Чи прийде спека в Україну

Середня температура по всій Україні поки що коливається в межах 20-26°C, а з четверга, 21 липня, показники термометрів почнуть зростати. Проте на європейську спеку очікувати не варто.

У вихідні синоптики прогнозують +33 градуси на сході країни, на півдні температура підніметься до +30 градусів у п'ятницю. На півночі у суботу повітря прогріється до +29 градусів.

У Києві у суботу та неділю буде спекотно - до +33 градусів, але з наступного тижня температура знову знизиться до комфортних показників.

Найвища температура очікується у західній частині України. До +35 градусів буде у суботу, але в неділю прогнозують грозу та похолодання.