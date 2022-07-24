Лесные пожары в Калифорнии: десять домов разрушено, более трех тысяч человек эвакуировали

В Калифорнии, США, разразились сильные лесные пожары. Правительство штата было вынуждено объявить чрезвычайное положение, так как огонь быстро приближается к национальному парку Йосемити.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Пожары в дубовых лесах привели к эвакуации более трех тысяч человек, за сутки горения огонь уничтожил десять домовладений. Площадь лесных пожаров в Калифорнии – около 4815 гектаров. Главной причиной лесного пожара называют жаркую погоду, а также продолжительную засуху.

Ранее мы писали, что рекордная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции.

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