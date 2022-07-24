RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лісові пожежі в Каліфорнії: десять будинків зруйновано, більше трьох тисяч людей евакуювали

Фото: лісові пожежі в Каліфорнії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Каліфорнії, США, вибухнули сильні лісові пожежі. Уряд штату був змушений оголосити надзвичайний стан, оскільки вогонь швидко наближається до національного парку Йосеміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежі в дубових лісах призвели до евакуації понад трьох тисяч осіб, за добу горіння вогонь знищив десять домоволодінь. Площа лісових пожеж в Каліфорнії - близько 4815 гектарів. Головною причиною лісової пожежі називають спекотну погоду, а також тривалу посуху.

Раніше ми писали, що рекордна спека в Європі призвела до масштабних лісових пожеж з сотнями жертв. Люди змушені евакуюватися зі своїх будинків в Іспанії, Португалії, Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКалифорнияПожежа