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Лесные пожары в Испании: 11 сел эвакуированы, задействовано более 500 спасателей

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Мадрид, Воскресенье 19 июня 2022 02:46
Лесные пожары в Испании: 11 сел эвакуированы, задействовано более 500 спасателей Фото: в Испании локализовали масштабный лесной пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Почти 20 тысяч гектаров лесов в Испании охвачены пожаром в горном массиве Сьерра-де-ла-Кулебра. Согласно сообщению регионального правительства Кастилии, очаги пожаров все еще активны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что из-за опасной близости горящих лесов было эвакуировано 11 деревень. В борьбе со стихией задействовано более 500 пожарных. Пока сообщений о погибших, или пострадавших не поступало. По прогнозам синоптиков, в регионе жара с дневными температурами в районе +40...+43 градусов по Цельсию продержится еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в порт на северо-западе Испании прибыло судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Судно шло по новому маршруту через Балтийское море.

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