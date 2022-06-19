Лесные пожары в Испании: 11 сел эвакуированы, задействовано более 500 спасателей

Почти 20 тысяч гектаров лесов в Испании охвачены пожаром в горном массиве Сьерра-де-ла-Кулебра. Согласно сообщению регионального правительства Кастилии, очаги пожаров все еще активны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что из-за опасной близости горящих лесов было эвакуировано 11 деревень. В борьбе со стихией задействовано более 500 пожарных. Пока сообщений о погибших, или пострадавших не поступало. По прогнозам синоптиков, в регионе жара с дневными температурами в районе +40...+43 градусов по Цельсию продержится еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в порт на северо-западе Испании прибыло судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Судно шло по новому маршруту через Балтийское море.

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