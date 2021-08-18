Лесные пожары во Франции: число жертв и пострадавших возросло

Число жертв в результате масштабных лесных пожаров на юге Франции выросло до 2 человек. Также до 24 возросло количество пострадавших. Огонь распространился на площадь более 7 тысяч гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Он также отметил, что на данный момент число пострадавших выросло до 24 человек. Среди них 5 пожарных. Они получили легкие ранения.

"К сожалению, число жертв увеличилось. Мы сожалеем о двух жертвах", - сказал префект департамента Вар Эвенс Ришар.

Пожар на юге Франции вспыхнул 16 августа вечером возле города Гонфарон. По состоянию на 18 августа, он охватил более 7 тысяч гектаров. Тушение осложняет постоянно меняющийся ветер, вызывающий вихревые воронки и способствующий распространению огня.

На тушение лесных пожаров мобилизовано около 1,2 тысячи сотрудников экстренных служб. Задействована и пожарная авиация. Из зоны возгорания эвакуированы тысячи местных жителей.