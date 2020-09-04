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Лесные пожары в двух областях продолжают тушить

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях. В частности, в Луганской области продолжается тушение трех очагов огня в населенных пунктах Лобачеве, Лопаскине и Болотенное.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В области открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки.

К тушению пожаров задействованы 404 человек и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

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Также в Двуречанском районе Харьковской области спасатели проводят тушение отдельных очагов тления.

Отмечается, что к тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлены 73 сброса (254 тонны воды).

Напомним, Харьковская и Луганская ОГА должны разработать дополнительные меры для противодействия пожарам.

Отметим, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

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