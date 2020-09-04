Лісові пожежі у двох областях продовжують гасити

В Україні продовжують гасити пожежі у Луганській та Харківській областях. Зокрема, в Луганській області продовжується гасіння трьох осередків вогню в населених пунктах Лобачеве, Лопаскине та Болотене.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В області відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки.
До гасіння пожеж задіяно 404 осіб та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки.
Також у Дворічанському районі Харківської області рятувальники проводять догашування окремих осередків тління.
Зазначається, що до гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).
Нагадаємо, Харківська і Луганська ОДА мають розробити додаткові заходи для протидії пожежам.
Зазначимо, в Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.