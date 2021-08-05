Лесной пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тысяч гектаров

Крупный пожар в Калифорнии за последние несколько дней охватил территорию площадью более 110 тысяч гектаров. Он получил название Dixie.

Пожар, начавшийся 14 июля в округах Бьютт и Плюмас в Северной Калифорнии, за последние несколько дней вырос в геометрической прогрессии, охватив территорию в общей сложности в 274 тысяч 139 акров (110 тысяч га) и локализован всего на 35%.

Сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняют сдерживание пламени. Ожидается, что жаркая, засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.

Во вторник пламя в нескольких местах перескочило границы периметра, что вызвало дополнительные приказы об эвакуации примерно 15 тысяч человек. Пожар уже уничтожил 67 домов.