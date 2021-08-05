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Лісова пожежа в Каліфорнії охопила площу понад 110 тисяч гектарів

Автор: Анастасія Рокитна

Велика пожежа в Каліфорнії за останні кілька днів охопила територію площею понад 110 тисяч гектарів. Вона отримала назву Dixie.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Пожежа, що почалася 14 липня в округах Б'ютт і Плюмас в Північній Каліфорнії, за останні кілька днів виросла в геометричній прогресії, охопивши територію в цілому в 274 тисяч 139 акрів (110 тисяч га) і локалізована всього на 35%.

Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я. Очікується, що спекотна, посушлива погода продовжить сприяти поширенню полум'я.

У вівторок полум'я в декількох місцях перескочило межі периметра, що викликало додаткові накази про евакуацію приблизно 15 тисяч осіб. Пожежа вже знищила 67 будинків.

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пожежаКалифорния