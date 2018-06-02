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Лесной пожар в Херсонской области потушили

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 11:47
Фото: лесной пожар (kherson.dsns.gov.ua)
Фото: лесной пожар (kherson.dsns.gov.ua)

Спасателям удалось потушить пожар только на шестой день

Лесной пожар в Херсонской области, который возник еще 28 мая, по состоянию на сегодняшнее утро потушен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 2 июня в 08:00 лесной пожар вблизи села Раденск Херсонской области потушен. На месте происшествия продлено дежурство, к которому привлекли пожарный автомобиль, двух спасателей, а также пять пожарных автомобилей и десять сотрудников лесхоза.

Отметим, данный пожар возник 28 мая около 13:30 вблизи села Раденск Алешковского района.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной лесного пожара в Херсонской области считают поджог. Отметим, к тушению привлекались более 400 человек и 99 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, вертолет "Еврокоптер", а также вертолет МИ-8 от Минобороны.

 

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26
Теги публикации: пожар, Херсонская область, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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