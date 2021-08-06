Лесной пожар в Афинах вышел из-под контроля: что происходит

Лесные пожары в Афинах (Греция) вышли из-под контроля. Жители двух греческих городков Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5 часов утра в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.
Основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях.
Кроме того, в Аттике и остальной Греции прогнозируют сильные ветры, что усугубит ситуацию.
Десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.
Напомним, в Греции из-за масштабных пожаров эвакуировали жителей острова Эвбея.
Отметим, Украина поможет тушить масштабные пожары в Греции. Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину.