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Лесной пожар в Афинах вышел из-под контроля: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

Лесные пожары в Афинах (Греция) вышли из-под контроля. Жители двух греческих городков Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5 часов утра в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.

Основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях.

Кроме того, в Аттике и остальной Греции прогнозируют сильные ветры, что усугубит ситуацию.

Десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.

Однако погибших не было, и госпитализировали несколько десятков человек, в основном пожарных, которые получили легкие ожоги, а также жителей, пострадавших от отравления дымом.

Напомним, в Греции из-за масштабных пожаров эвакуировали жителей острова Эвбея.

Отметим, Украина поможет тушить масштабные пожары в Греции. Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину.

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Грецияпожар