RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лісова пожежа в Афінах вийшла з-під контролю: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

Лісові пожежі в Афінах (Греція) вийшли з-під контролю. Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках.

Крім того, в Аттиці і решті Греції прогнозують сильні вітри, що погіршить ситуацію.

Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.

Однак загиблих не було, і було госпіталізовано кілька десятків людей, в основному пожежних, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.

Нагадаємо, в Греції через масштабні пожежі евакуювали жителів острова Евбея.

Зазначимо, Україна допоможе гасити масштабні пожежі в Греції. Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греціяпожежа