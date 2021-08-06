Лісова пожежа в Афінах вийшла з-під контролю: що відбувається

Лісові пожежі в Афінах (Греція) вийшли з-під контролю. Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.
Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках.
Крім того, в Аттиці і решті Греції прогнозують сильні вітри, що погіршить ситуацію.
Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.
Нагадаємо, в Греції через масштабні пожежі евакуювали жителів острова Евбея.
Зазначимо, Україна допоможе гасити масштабні пожежі в Греції. Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну.