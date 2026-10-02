Leroy Merlin Україна здобула призове місце Всеукраїнської премії з клієнтського досвіду UCXE 2026

"Ця відзнака належить усім нашим людям. Вона наочно показує, що турбота про команду завжди відчувається ззовні. Коли колеги мають безпеку, підтримку, довіру та комфорт на робочому місці, то це природним чином переростає в щире піклування про кожного нашого покупця", - зауважила директорка департаменту омнікомерції Надія Гануліч-Манукян.

Проєкт "Люди для людей" - це ініціатива Leroy Merlin Україна, спрямована на підтримку команди та розвиток досвіду співробітників "Employee Experience". Її основна ідея проста: щоб створювати якісний сервіс для клієнтів, компанія має дбати про людей, які щодня з ними спілкуються.

"Наш кейс "Люди для людей" став справжнім симбіозом досвіду співробітників, який трансформується в клієнтський досвід. На практиці це кропітка робота кожного члена наших команд та кожного співробітника компанії", - наголосила директорка з управління персоналом Анастасія Матіюк.

Від підтримки співробітників до клієнтського сервісу

Leroy Merlin Україна зосередилася на системній підтримці команди, зміцненні її залученості та довіри. Проєкт охопив усю організацію. Компанія впровадила для працівників психологічну підтримку, програми безпеки та фінансової стабільності, командні брифінги, тренінги "Академія лідерів", розвиток емоційної стійкості.

Leroy Merlin Україна здобула "бронзу" на Всеукраїнській премії UCXE (фото: пресслужба Leroy Merlin Україна)

Результат не змусив чекати

Зміни, які почали відбуватися у компанії, позначилися як на досвіді співробітників, так і на клієнтському сервісі. За аналітичними даними, з кінця 2024 до 2026 року показник eNPS, що показує кількість співробітників, які готові радити компанію як місце роботи, зріс на 77 пунктів. Плинність персоналу знизилася на 12%, а продуктивність праці зросла на понад 25%.

Позитивна динаміка спостерігалася і в клієнтському досвіді, а кількість негативних звернень і скарг скоротилася на чверть.

Принцип "Human First" у щоденній роботі

"Люди для людей" став практичним втіленням принципу Human First, що базується на турботі про кожного покупця і працівника, яким компанія керується як головним. Отримання експертної премії UCXE лише стало цьому підтвердженням.

Анастасія Матіюк - HR-директорка, Надія Гануліч-Манукян - директорка департаменту омнікомерції, Ірина Надольська - керівниця з клієнтського досвіду компанії Leroy Merlin Україна (фото: пресслужба Leroy Merlin Україна)

"Ця перемога для нас особлива, адже це означає, що турбота, любов і людяність справді помітні. Я дякую команді, яка брала участь у цьому кейсі. Я дякую нашим клієнтам безмежно, бо якби не вони, нас би тут сьогодні не було", - наголосила керівник з клієнтського досвіду компанії Ірина Надольська.

Здобуте третє місце в номінації стало для Leroy Merlin Україна визнанням підходу, який компанія послідовно розвиває: досвід клієнта починається з досвіду людей, які щодня працюють для нього.