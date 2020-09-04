ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лероса вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов       

Киев, Пятница 04 сентября 2020 15:57
Лероса вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов       
Фото: Гео Лерос (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов. Соответствующую повестку направило Государственное бюро расследований.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, повестка на допрос в ГБР пришла 3 сентября. Как утверждают в юридической компании "Миллер", допрос будет по делу об уклонении от уплаты налогов. Следственные действия санкционировал Печерский районный суд Киева. Допрос назначен на 10:00 8 августа.

Напомним, Лероса исключили из фракции "Слуга народа" 1 сентября после того, как он выступил в парламенте с критикой президента Украины Владимира Зеленского и силового блока.

Как заявил глава фракции Давид Арахамия, полгода Лерос делал скандальные заявления, но фракция не вмешивалась в его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - добавил Арахамия.

На исключение Лероса отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что у него нет реакции "на взяточников и предателей этой страны".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика нардепдопросГБР
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь