Фото: Гео Лерос (РБК-Украина)

Исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов. Соответствующую повестку направило Государственное бюро расследований.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, повестка на допрос в ГБР пришла 3 сентября. Как утверждают в юридической компании "Миллер", допрос будет по делу об уклонении от уплаты налогов. Следственные действия санкционировал Печерский районный суд Киева. Допрос назначен на 10:00 8 августа.

Напомним, Лероса исключили из фракции "Слуга народа" 1 сентября после того, как он выступил в парламенте с критикой президента Украины Владимира Зеленского и силового блока.

Как заявил глава фракции Давид Арахамия, полгода Лерос делал скандальные заявления, но фракция не вмешивалась в его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - добавил Арахамия.

На исключение Лероса отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что у него нет реакции "на взяточников и предателей этой страны".