ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Leopard 2 для України: стало відомо, скільки танків може передати Іспанія

Новость на русском →
Середа 25 січня 2023 12:26
Leopard 2 для України: стало відомо, скільки танків може передати Іспанія Фото: стало відомо, скільки танків Leopard 2 Іспанія може передати Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Іспанія готова приєднатися до танкового альянсу з Leopard 2 для України після рішення на європейському рівні. Мадрид може поставити Києву 53 танки німецького зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За інформацією газети, всього Іспанія придбала у Німеччини 1998 року 108 танків Leopard 2. Наразі машини зберігаються у логістичному центрі Сарагосу. При цьому Мадрид готовий передати Україні 53 одиниці танків.

Однак повідомляється, що тільки 20 з них перебувають у хорошому стані, інші потребують "відповідного обслуговування для будь-якої машини, що знаходиться на зберіганні".

Як повідомлялося, Іспанія за місяць може відремонтувати танки Leopard для їхнього відправлення в Україну.

Нагадаємо, за інформацією німецького видання Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон