Leopard 2 для Украины: стало известно, сколько танков может передать Испания

Фото: стало известно, сколько танков Leopard 2 Испания может передать Украине (Getty Images)

Испания готова присоединиться к танковому альянсу по Leopard 2 для Украины после решения на европейском уровне. Мадрид может поставить Киеву 53 танка немецкого образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.