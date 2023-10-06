Леонов пропонує створити міжвідомчу робочу групу, яка дозволить уникнути подвійного оподаткування біженців

За його словам, це означає, що наступного року для певних категорій наших громадян, які через війну знайшли прихисток за кордоном, ситуація істотно зміниться. Вони будуть зобов’язані декларувати та оподатковувати свої іноземні доходи в Україні.

Тому вже зараз ми маємо провести ретельний аналіз ситуації щодо того, як обмін інформацією про фінансові рахунки позначиться на певних категоріях наших громадян, а також розпочати відповідну роз’яснювальну роботу, наголосив Леонов.

"З одного боку, ми маємо донести до кожного громадянина, який виїхав через війну за кордон та отримує там допомогу коштом бюджету іноземної держави, що така допомога в Україні не оподатковується. Прошу наше Міністерство закордонних справ звернути увагу на це питання та активізувати роботу з інформування наших співгромадян. Жодних спекуляцій та маніпуляцій з цього приводу ми не повинні допустити. З іншого боку, ми маємо звернути увагу на потенційні проблеми наших біженців, які знаходять офіційну роботу за кордоном. Вимоги країн до декларування доходів біженців є різними", - додав нардеп.

В результаті автоматичного обміну інформацією між податковими зростають ризики для наших біженців щодо подвійного оподаткування. Особливо для тих, хто вже має роботу за кордоном та ще зберігає економічну активність в Україні.

Нардеп запропонував створити міжвідомчу робочу групу, яка проаналізує ситуацію та запропонує законодавчі ініціативи, які дозволять уникнути подвійного оподаткування наших біженців.

"Маємо враховувати, що чимало питань буде неможливо вирішити тільки українськими правовими кроками. Це великий виклик для команди Міністерства економіки України. Час ще, але потрібна максимальна мобілізація зусиль для того, щоб захистити інтереси українських біженців", - заявив Леонов.