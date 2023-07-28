Леонов пропонує додатково до звернення парламенту до ЮНЕСКО прийняти окрему резолюцію

Верховна рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення Росії членства в ЮНЕСКО. Народний депутат Олексій Леонов на доповнення до звернення пропонує також прийняти окрему резолюцію.

"Від імені всіх одеситів висловлюю підтримку основним посилам звернення Верховної ради до Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів та урядів її держав-членів. Державі, яка цинічно нищить об’єкти Світової спадщини не місце в організації, яка їх захищає. Але викинути Росію з ЮНЕСКО замало. Як правильно зазначив наш президент, якщо у держави-терориста та її керівництва найвищою цінністю є гроші, треба бити по болючим місцям", - наголосив нардеп.

На його думку, платити за відновлення культурних цінностей мають ті, хто їх руйнує, а не ті, хто їх цінує.

"Тому пропоную на доповнення до звернення Верховної ради до ЮНЕСКО прийняти окрему резолюцію. Ця резолюція має складатися з двох пунктів.

Пункт перший. Верховна рада просить створити спеціальний фонд під егідою ЮНЕСКО, в який буде перераховано частину заморожених російських активів. Саме ці кошти мають піти на відновлення об’єктів Всесвітньої спадщини в Одесі, Львові та інших містах України, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО та які зазнали пошкоджень, або були зруйновані під час російських ракетних атак.

Пункт другий. Верховна рада звертається до всіх інституцій, які опікуються створенням міжнародного механізму компенсацій збитків Україні від російської агресії з проханням передбачити окремий пункт в спеціальній міжнародній угоді щодо створення таких механізмів. Він передбачатиме, що Росія не матиме права на повернення своїх активів доти, доки не будуть відновлені всі об’єкти Світової спадщини, які розташовані в Україні та перебувають під захистом ЮНЕСКО", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, у зверненні окрім подальшого позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО та її органах йдеться також про те, щоб ЮНЕСКО якнайшвидше направили в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками, а також про визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії.