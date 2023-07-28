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Шуляк: парламент закликав ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації

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П'ятниця 28 липня 2023 12:50
Шуляк: парламент закликав ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення Росії членства в ЮНЕСКО. За відповідний законопроект 9539 проголосували 296 народних депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

У зверненні окрім подальшого позбавлення російської федерації членства в ЮНЕСКО та її органах йдеться також про те, щоб ЮНЕСКО якнайшвидше направили в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками, а також про визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії.

Окрім цього, парламент звернувся до колег-парламентарів та урядовців з проханням здійснити всі можливі заходи для розслідування злочинів і притягнення до відповідальності всіх винних.

Шуляк нагадала, що тільки за час останніх ракетних ударів по Одесі, окупанти пошкодили близько 28-ми пам’яток архітектури. Нині у місті очікують на приїзд комісії ЮНЕСКО, під охороною якої від січня цього року перебуває історичний центр Південної Пальмири. Вже незабаром Україна отримає висновки щодо масштабів руйнувань Всесвітньої культурної спадщини, адже ЮНЕСКО охороняються не конкретні будівлі, а весь ареал центральної частини Одеси.

"Росія продовжує цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, тому постає питання доцільності її членства в ЮНЕСКО. Віримо у те, що така потужна організація як ЮНЕСКО проаналізує цю ситуацію і зробить правильні висновки на захист культурної спадщини України", - резюмувала голова комітету.

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