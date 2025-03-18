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У Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28: екіпаж не вижив

Ленінградська область, Вівторок 18 березня 2025 19:03
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У Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28: екіпаж не вижив Ілюстративне фото: у Росії розбився гелікоптер Мі-28 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Ленінградській області (Росія) зазнав аварії вертоліт Мі-28. Усі члени екіпажу загинули.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російського відомства, вертоліт Мі-28 зазнав катастрофи під час навчально-тренувального польоту над Ленінградською областю.

У Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28: екіпаж не виживФото: вертоліт Мі-28 розбився в Росії (росЗМІ)

"Повітряне судно впало в безлюдній місцевості далеко від населених пунктів. Екіпаж загинув", - додали в Міноборони РФ.

Там також уточнили, що політ відбувався без боєкомплекту. На місце події прибула пошуково-рятувальна група. Також туди прямує комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Якутії розбився легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". На борту літака перебували 5 осіб, з них 3 (члени) екіпажу, 2 пасажири. Один із пасажирів загинув.

При цьому в грудні 2024 року російська протиповітряна оборона підбила пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Йому заборонили сідати на території РФ, тому пілоти були змушені летіти в бік Казахстану.

Літак розбився біля казахстанського міста Актау. На ньому виявили сліди пошкоджень унаслідок роботи російської ППО.

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