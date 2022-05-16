Ленд-лиз для Украины не приведет к безумному долгу перед США, - Квин

По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Его смысл в обходе экспортной процедуры и дополнительных согласований.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.

Что такое ленд-лиз

Президент США Джо Байден 9 мая 2022 подписал закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ дает ему право на безвозмедной или частично безвозмездной основе передавать военную технику, боеприпасы и так далее для помощи в противодействии российской агрессии.

До этого механизм применялся во время Второй мировой войны, когда США поставками передовых вооружений помогли союзникам победить нацистскую Германию.