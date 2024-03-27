Лень виходом із лави запасних не врятував "Сакраменто" від домашнього фіаско в НБА

Українець залишився в запасі "Кінгз" на старті зустрічі. Натомість на паркет із перших хвилин вийшли Фокс, Елліс, Сабоніс, Мюррей та Барнс.

Ігровий час Лень отримав згодом. Загалом Лень провів на майданчику 11 хвилин. За відведений час він встиг набрати 5 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився негативним (-2).

Лень виконав три кидки з гри. Два з них виявилися влучними. Окрім того, він реалізував один із двох штрафних кидків. Українець також виконав 1 блокшот і тричі сфолив. Середні цифри центрового в сезоні – 2.8 очки, 2.7 підбирання, 0.9 передач і 0.3 перехоплень за 9.1 хвилин у грі.

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в училищах фізкультури Луганська та Дніпра, а також СДЮШОР-5 Дніпра.

Не отримав реального шансу закріпитися в першій команді "Дніпра" після видатних виступів у дублі команди. Переїхав до США та опинився в складі "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

У лавах "Санз" провів 5 сезонів. Пізніше захищав кольори "Атланти", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтона". Повернувся до "Кінгз" у серпні 2021-го. Кумири в баскетболі – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.