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Лень виходом із лави запасних не врятував "Сакраменто" від домашнього фіаско в НБА

Фото: Олексій Лень намагається зупинити прорив Тіма Хардавея (bozemandailychronicle.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень не врятував команду від домашнього розгрому від "Даллас Маверікс" у регулярній першості Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Українець залишився в запасі "Кінгз" на старті зустрічі. Натомість на паркет із перших хвилин вийшли Фокс, Елліс, Сабоніс, Мюррей та Барнс.

Ігровий час Лень отримав згодом. Загалом Лень провів на майданчику 11 хвилин. За відведений час він встиг набрати 5 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився негативним (-2).

Лень виконав три кидки з гри. Два з них виявилися влучними. Окрім того, він реалізував один із двох штрафних кидків. Українець також виконав 1 блокшот і тричі сфолив. Середні цифри центрового в сезоні – 2.8 очки, 2.7 підбирання, 0.9 передач і 0.3 перехоплень за 9.1 хвилин у грі.

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в училищах фізкультури Луганська та Дніпра, а також СДЮШОР-5 Дніпра.

Не отримав реального шансу закріпитися в першій команді "Дніпра" після видатних виступів у дублі команди. Переїхав до США та опинився в складі "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

У лавах "Санз" провів 5 сезонів. Пізніше захищав кольори "Атланти", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтона". Повернувся до "Кінгз" у серпні 2021-го. Кумири в баскетболі – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.

До слова, напередодні Лень потрапив до топ-6 баскетболістів "Сакраменто" за результативністю в перемозі над "Філадельфією".

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