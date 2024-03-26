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Лень і Михайлюк із різними підсумками відіграли чергові матчі регулярки НБА

Вівторок 26 березня 2024 10:59
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Лень і Михайлюк із різними підсумками відіграли чергові матчі регулярки НБА Фото: Святослав Михайлюк і компанія програли "Атланті" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зірки збірної України Святослав Михайлюк і Олексій Лень отримали ігрові хвилини в лавах "Бостон Селтікс" і "Сакраменто Кінгз" відповідно в регулярній першості Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Михайлюк розпочав на лаві запасних матч проти "Атланти". Згодом він отримав свій шанс і загалом провів на майданчику 11 хвилин, але не врятував "Селтікс" від поразки (118:120).

За відведений час українець набрав 6 очок і віддав 3 результативні передачі. Михайлюк двічі кинув із гри, і обидві триочкові спроби оборонця з навиками форварда були влучними. Середні показники універсала в сезоні – 3.2 очки, 1.1 підбирання, 0.7 передач і 0.3 перехоплень за 8.9 хвилин на паркеті.

Тим часом резервіст "Кінгз" Лень увійшов до топ-6 "Сакраменто" за результативністю в протистоянні з "Філадельфією" (108:96). У грі він провів 10,5 хвилин.

Український центровий набрав 7 очок і зробив 5 підбирань. Лень виконав три влучні кидки з гри (три спроби). Він реалізував три дваочкових і один кидок із лінії штрафних. За статистичним показником "плюс-мінус" результат дублера Сабоніса виявився позитивним (+7).

До слова, напередодні форвард "Індіани" Сіакам очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Лейкерс".

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