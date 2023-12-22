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Лень відновив тренування в "Сакраменто": відомі терміни повернення на паркет НБА

Фото: Олексій Лень (праворуч) невдовзі повернеться до гри (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень оговтався після травми та розпочав заняття з командою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sactown Sports.

30-річний баскетболіст повернувся до тренувань в лавах "Кінгз". Незабаром українець зможе вийти на майданчик в регулярній першості Національної баскетбольної асоціації.

Лень потрапив у лазарет 13 листопада. Тоді він ушкодив праву щиколотку та змушений був пропустити насичений відрізок сезону. Аби набрати оптимальні фізичні кондиції центровому потрібен ще тиждень.

До кінця 2023 року "Сакраменто" проведе ще 4 поєдинки – "Фінікс" (23 грудня), "Міннесота" (24 грудня), "Портленд" (27 грудня) та "Атланта" (30 грудня). А новий рік "Кінгз" розпочнуть протистояннями з "Мемфісом" (1 січня), "Шарлоттом" (3 січня) і "Орландо" (4 січня).

Лень проводить третій поспіль сезон у складі "Сакраменто". Середні цифри українця в нинішньому сезоні – 2.5 очка, 2.7 підбирань, 0.8 передач і 0.2 перехоплень за майже 7 хвилин у грі. У попередній кампанії центровий взяв участь у семи поєдинках плей-офф.

До слова, напередодні Михайлюк перервав невдалу серію в складі "Бостона".

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НБАБаскетбол