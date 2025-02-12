Лень приєднався до Леброна та Дончіча: український бігмен офіційно перейшов у "Лос-Анджелес Лейкерс"

Під час періоду обмінів в НБА українець, що грав за "Сакраменто Кінгз", був відправлений до найгіршої команди ліги – "Вашингтон Віззардс". Одначе бігмен не захотів грати в лавах аутсайдера, хоча мав би там більше часу на майданчику. Тому за обопільною угодою, "Вашингтон" відрахував вітчизняного баскетболіста і той офіційно став вільним агентом.

У цьому статусі Лень розглядав варіанти продовження кар'єри в лізі. Спочатку мова йшла про "Індіану Пейсерз", що йде четвертою у Східній конференції. Але потім виник варіант з "Лейкерс". Каліфорнійський клуб зацікавився українцем після скасування обміну центрового "Шарлотт Горнетс" Марка Вільямса через виявлені проблеми під час медичного обстеження.

Таким чином Лень став третім українцем у історії 17-разового чемпіона НБА. У 2000-2006 роках за клуб виступав Станіслав Медведенко, який виграв з ним два чемпіонських титули. А в 2018-2019 роках у складі "озерних" свою кар'єру в лізі розпочинав Святослав Михайлюк.

У поточному сезоні Лень провів 36 матчів за "Сакраменто". У середньому набирав 1,4 очка, 1,8 підбирання та 0,8 передачі.

Зараз "Лос-Анджелес Лейкерс" йде четвертим у Західній конференції, маючи 35 перемог у 51 матчі. Дебют центрового в новому колективі може відбутися 13 лютого, коли каліфорнійці гратимуть проти команди іншого українця – "Юти Джаз" Михайлюка.

Хто такий Олексій Лень

31-річний уродженець міста Антрацит Луганської області. У дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Після виступів у дублі "Дніпра" не отримав реального шансу в першій команді та поїхав до США. Там грав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Меріленд Террапінс". Обраний "Фініксом" під п'ятим номером драфту НБА-2013.

У складі "Санз" провів 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою", а згодом змінив цілу низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021 повернувся до лав "Кінгз". У лютому 2025 року став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс".

За кар'єру в НБА провів 680 поєдинків, 240 з яких розпочинав у старті. Його показники: 6,7 очка та 5,3 підбирання за 17,1 хвилини на паркеті.

Виступав за збірну Україну у матчах відбору на ЧС-2019 та Євробаскеті-2022.