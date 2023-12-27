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Лень поверненням на паркет НБА не врятував "Сакраменто" від розгрому

Фото: Олексій Лень (праворуч) був у доброму гуморі на тренуванні "Кінгз" (twitter.com/SacramentoKings)
Автор: Антон Федорців

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень отримав ігровий час у протистоянні регулярної першості Національної баскетбольної асоціації з "Портленд Трейл Блейзерс" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

 

30-річний українець розпочав матч на лаві запасних. До заявки "Кінгз" він потрапив уперше від середини листопада, коли зазнав травми щиколотки.

Лень провів у грі небагато. Центровий перебував на паркеті "Мода Центру" всього дві хвилини. За відведений час результативними діями українець відзначитися не встиг. "Сакраменто" ж зазнав безумовної поразки від "Портленда" (113:130).

Лень проводить третій поспіль сезон у складі "Кінгз". Середні цифри українця в нинішньому сезоні – 2.1 очка, 2.3 підбирань, 0.7 передач і 0.1 перехоплень за 6 хвилин у грі. У попередній кампанії центровий взяв участь у семи поєдинках плей-офф.

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Виступав за дубль "Дніпра", але реального шансу в першій команді не отримав і поїхав до США. Виступав за "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

Провів у складі "Санз" 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою". У 2020-2021 рр. змінив низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021 року повернувся до лав "Кінгз". Улюблені баскетболісти – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.

До слова, раніше Скапінцев провів дебютний матч у НБА за "Нью-Йорк Нікс".

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