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Лень возвращением на паркет НБА не спас "Сакраменто" от разгрома

Фото: Алексей Лень (справа) был в хорошем настроении на тренировке "Кингз" (twitter.com/SacramentoKings)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень получил игровое время в противостоянии регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

 

30-летний украинец начал матч на скамейке запасных. В заявку "Кингз" он попал впервые с середины ноября, когда получил травму лодыжки.

Лень провел в игре немного времени. Центровой находился на паркете "Мода Центра" всего две минуты. За отведенное время результативными действиями украинец отличиться не успел. "Сакраменто" же потерпел безусловное поражение от "Портленда" (113:130).

Лень проводит третий сезон в составе "Кингз". Средние цифры украинца в нынешнем сезоне – 2.1 очка, 2.3 подбора, 0.7 передач и 0.1 перехватов за 6 минут в игре. В предыдущей кампании центровой принял участие в семи поединках плей-офф.

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

Выступал за дубль "Днепра", но реального шанса в первой команде не получил и уехал в США. Выступал за "Мэриленд Террапинс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2013 выбран "Финиксом" под пятым номером.

Провел в составе "Санз" 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой". В 2020-2021 гг. сменил ряд клубов – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 года вернулся в ряды "Кингз". Любимые баскетболисты – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

К слову, ранее Скапинцев провел дебютный матч в НБА за "Нью-Йорк Никс".

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