Лень якісно доклався до перемоги "Сакраменто" над "Ютою" Михайлюка: хайлайти

Обидва українці розпочали матч на лавах запасних. Утім, досвідченіший центровий отримав ігровий час згодом.

Лень провів на майданчику майже 13 хвилин. Він набрав 8 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Також український баскетболіст двічі сфолив. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Леня виявився позитивним (+4).

Центровий "Кінгз" виконав 5 кидків із гри. Влучними виявилися чотири з них (усі – двоочкові). Натомість Михайлюк отримав мізерні 2 секунди на паркеті. "Сакраменто" здобув перемогу (121:117).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в училищах фізкультури Луганська та Дніпра, а також СДЮШОР-5 Дніпра.

Не отримав реального шансу закріпитися в першій команді "Дніпра" після видатних виступів у дублі команди. Переїхав до США та опинився в складі "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

У лавах "Санз" провів 5 сезонів. Пізніше захищав кольори "Атланти", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтона". Повернувся до "Кінгз" у серпні 2021-го. Кумири в баскетболі – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.