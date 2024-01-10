ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лень з другою результативністю в сезоні НБА допоміг "Сакраменто" влаштувати розгром

Детройт, Середа 10 січня 2024 10:55
UA EN RU
Лень з другою результативністю в сезоні НБА допоміг "Сакраменто" влаштувати розгром Фото: Олексій Лень провів на паркеті 10 хвилин (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень взяв участь у перемозі в регулярній першості над аутсайдером Східної конференції Національної баскетбольної асоціації – "Детройт Пістонз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Досвідчений українець розпочав матч на лаві запасних. Стартову ж п'ятірку "Кінгз" сформували Фокс, Хертер, Сабоніс, Барнс і Мюррей.

Перебіг подій на майданчику дозволив менеджеру "Сакраменто" Майку Брауну використати фактично всіх доступних виконавців. Свої 10 хвилин у грі отримав і Лень. За відведений час він встиг набрати 6 очок і зробити 3 підбирання. Утім, за статистичним показником "плюс-мінус" результат виявився негативним (-7).

Український центровий тричі кидав у напрямку кошика "Детройта". Усі три спроби Леня на два очки були влучними. Окрім того, він одного разу промахнувся з лінії штрафних кидків. Також 30-річний українець оформив 1 блокшот, а ще по одному разу сфолив і втратив м'яч.

За результативністю цей поєдинок став для Леня другим у нинішньому сезоні. Найбільше очок центровий набрав проти "Портленда" в листопаді. Тоді він додав 10 пунктів у скарбничку "Сакраменто".

До слова, українець Михайлюк отримав гарантований контракт від "Бостона" до кінця сезону 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол НБА
NEWS
Зеленський поїхав до Вільнюса: з ким зустрінеться та головні теми переговорів
Зеленський поїхав до Вільнюса: з ким зустрінеться та головні теми переговорів
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації