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Лень со второй результативностью в сезоне НБА помог "Сакраменто" устроить разгром

Детройт, Среда 10 января 2024 10:55
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Лень со второй результативностью в сезоне НБА помог "Сакраменто" устроить разгром Фото: Алексей Лень провел на паркете 10 минут (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень поучаствовал в победе в регулярном первенстве над аутсайдером Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации – "Детройт Пистонс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Опытный украинец начал матч на скамейке запасных. Стартовую же пятерку "Кингз" сформировали Фокс, Хертер, Сабонис, Барнс и Мюррей.

Ход событий на площадке позволил менеджеру "Сакраменто" Майку Брауну использовать фактически всех доступных исполнителей. Свои 10 минут в игре получил и Лень. За отведенное время он успел набрать 6 очков и сделать 3 подбора. Впрочем, по статистическому показателю "плюс-минус" результат оказался отрицательным (-7).

Украинский центровой трижды бросал в направлении корзины "Детройта". Все три попытки Лёня на два очка были точными. Кроме того, он однажды промахнулся с линии штрафных бросков. Также 30-летний украинец оформил 1 блок-шот, а еще по одному разу сфолил и потерял мяч.

По результативности этот поединок стал для Леня вторым в нынешнем сезоне. Больше всего центровых очков набрал против "Портленда" в ноябре. Тогда он добавил 10 пунктов в копилку "Сакраменто".

К слову, украинец Михайлюк получил гарантированный контракт от "Бостона" до конца сезона 2023/24.

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