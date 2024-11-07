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Лень долучився до впевненої перемоги "Сакраменто" в НБА над "Торонто": хайлайти

Автор: Антон Федорців

У регулярній першості Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз" Олексія Леня впевнено здолали "Торонто Рапторз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Українець звично розпочав матч на лаві запасних. У стартовій п'ятірці "Кінгз" Майк Браун натомість випустив Фокса, Хертера, Сабоніса, Мюррея і Дерозана.

Лень отримав ігровий час згодом. Загалом на паркеті він провів понад 14 хвилин. Центровий встиг набрати 3 очки та зробив 6 підбирань. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українського баскетболіста виявився негативним (-1).

Із гри Лень виконав одну спробу на 2 пункти та реалізував один із двох штрафних кидків. Центровий поставив 4 блокшоти, допустив одну втрату м'яча та одного разу сфолив. Зрештою, "Сакраменто" здобув упевнену перемогу (122:107).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в училищах фізкультури Луганська та Дніпра, а також СДЮШОР-5 Дніпра.

Не отримав реального шансу закріпитися в першій команді "Дніпра" після видатних виступів у дублі команди. Переїхав до США та опинився в складі "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

У лавах "Санз" провів 5 сезонів. Пізніше захищав кольори "Атланти", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтона". Повернувся до "Кінгз" у серпні 2021-го. Кумири в баскетболі – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.

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