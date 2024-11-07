Лень приобщился к уверенной победе "Сакраменто" в НБА над "Торонто": хайлайты

Украинец привычно начал матч на скамейке запасных. В стартовой пятерке "Кингз" Майк Браун в свою очередь выпустил Фокса, Хертера, Сабониса, Мюррея и Дерозана.

Лень получил игровое время впоследствии. В общей сложности на паркете он провел более 14-ти минут. Центровой успел набрать 3 очка и сделал 6 подборов. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинского баскетболиста оказался отрицательным (-1).

Из игры Лень выполнил одну попытку на 2 пункта и реализовал один из двух штрафных бросков. Центровой поставил 4 блок-шота, допустил одну потерю мяча и однажды сфолил. В конце концов "Сакраменто" одержал уверенную победу (122:107).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в училищах физкультуры Луганска и Днепра, а также СДЮШОР-5 Днепра.

Не получил реальный шанс закрепиться в первой команде "Днепра" после выдающихся выступлений в дубле команды. Переехал в США и оказался в составе "Мэриленд Террапинс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2013 выбран "Финиксом" под пятым номером.

В рядах "Санз" провел 5 сезонов. Позже защищал цвета "Атланты", "Сакраменто", "Торонто" и "Вашингтона". Вернулся в "Кингз" в августе 2021-го. Кумиры в баскетболе – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.