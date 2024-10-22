Лекорню про план перемоги Зеленського: настав час зайнятися питанням розміщення сил в Україні

"Настав час зайнятися питанням звичайного стримування, яке допоможе перешкодити новій російській агресії", - зазначив Лекорню.

Французький міністр вважає, що цей крок є частиною "політичного шляху", який вимагатиме тривалої підтримки України.

"План перемоги Зеленського - це початок політичної відповідальності, яку ми повинні взяти на себе, допомагаючи Україні в довгостроковій перспективі", - сказав Лекорню.

Він наголосив на важливості забезпечення стримування як засобу протидії можливим майбутнім загрозам з боку Росії.

Лекорню також позитивно оцінив деякі пункти плану президента України, назвавши їх "цікавими".

"Це питання заслуговує на детальне вивчення", - додав він, наголошуючи, що з боку Києва останнім часом спостерігається "розворот до військово-політичної риторики".

На думку міністра, Україна демонструє готовність до політичних дій, хоча "колись вона знову говоритиме з Росією".

Одним із ключових моментів плану Зеленського є повернення всіх територій, захоплених Росією.

"Складність моменту полягає в необхідності прийняти новий баланс сил", - підсумував Лекорню.