Лекорню про план перемоги Зеленського: настав час зайнятися питанням розміщення сил в Україні

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прокоментував план перемоги президента Володимира Зеленського. Він підкреслив важливість розгляду питання розміщення сил неядерного стримування на території України.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.
"Настав час зайнятися питанням звичайного стримування, яке допоможе перешкодити новій російській агресії", - зазначив Лекорню.
Французький міністр вважає, що цей крок є частиною "політичного шляху", який вимагатиме тривалої підтримки України.
"План перемоги Зеленського - це початок політичної відповідальності, яку ми повинні взяти на себе, допомагаючи Україні в довгостроковій перспективі", - сказав Лекорню.
Він наголосив на важливості забезпечення стримування як засобу протидії можливим майбутнім загрозам з боку Росії.
Лекорню також позитивно оцінив деякі пункти плану президента України, назвавши їх "цікавими".
"Це питання заслуговує на детальне вивчення", - додав він, наголошуючи, що з боку Києва останнім часом спостерігається "розворот до військово-політичної риторики".
На думку міністра, Україна демонструє готовність до політичних дій, хоча "колись вона знову говоритиме з Росією".
Одним із ключових моментів плану Зеленського є повернення всіх територій, захоплених Росією.
"Складність моменту полягає в необхідності прийняти новий баланс сил", - підсумував Лекорню.
Під час візиту до Брюсселя 17 жовтня Володимир Зеленський презентував лідерам ЄС план перемоги України.
Цей план, раніше представлений у Верховній Раді, складається з 5 публічних пунктів та 3 секретних додатків. Серед ключових ініціатив - запрошення України до НАТО.
Президент зазначив, що деяким країнам, які не надають Україні достатню допомогу, деталі секретних додатків не розкриватимуться.
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