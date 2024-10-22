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Лекорню про план перемоги Зеленського: настав час зайнятися питанням розміщення сил в Україні

Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прокоментував план перемоги президента Володимира Зеленського. Він підкреслив важливість розгляду питання розміщення сил неядерного стримування на території України.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

"Настав час зайнятися питанням звичайного стримування, яке допоможе перешкодити новій російській агресії", - зазначив Лекорню. 

Французький міністр вважає, що цей крок є частиною "політичного шляху", який вимагатиме тривалої підтримки України.

"План перемоги Зеленського - це початок політичної відповідальності, яку ми повинні взяти на себе, допомагаючи Україні в довгостроковій перспективі", - сказав Лекорню.

Він наголосив на важливості забезпечення стримування як засобу протидії можливим майбутнім загрозам з боку Росії.

Лекорню також позитивно оцінив деякі пункти плану президента України, назвавши їх "цікавими".

"Це питання заслуговує на детальне вивчення", - додав він, наголошуючи, що з боку Києва останнім часом спостерігається "розворот до військово-політичної риторики".

На думку міністра, Україна демонструє готовність до політичних дій, хоча "колись вона знову говоритиме з Росією".

Одним із ключових моментів плану Зеленського є повернення всіх територій, захоплених Росією.

"Складність моменту полягає в необхідності прийняти новий баланс сил", - підсумував Лекорню.

План перемоги

Під час візиту до Брюсселя 17 жовтня Володимир Зеленський презентував лідерам ЄС план перемоги України.

Цей план, раніше представлений у Верховній Раді, складається з 5 публічних пунктів та 3 секретних додатків. Серед ключових ініціатив - запрошення України до НАТО.

Президент зазначив, що деяким країнам, які не надають Україні достатню допомогу, деталі секретних додатків не розкриватимуться.

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ФранціяВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПлан перемоги Зеленського