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Леклер выиграл первую квалификацию сезона-2022 в Формуле-1

Фото: Шарль Леклер (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Бахрейна, открывающий новый сезон Королевских автогонок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итоги квалификации.

24-летний монегаск в третьем сегменте квалификационных заездов показал результат 1:30,558. Для Леклера этот поул стал юбилейным, 10-м в карьере. Правда, до сих пор в активе пилота "Феррари" всего 2 победы в Формуле-1.

Вторым в квалификации финишировал действующий чемпион Макс Ферстаппен. Пилот "Ред Булл" завершил лучший круг со временем 1:30.681. Третьим стал еще один гонщик "Феррари" – испанец Карлос Сайнс (1:30.687).

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выйдет на старт с 5-й позиции. Его новый партнер по "Мерседесу" Джордж Расселл финишировал в квалификации лишь 9-м.

Первая гонка сезона состоится в воскресенье, 20 марта. Старт Гран-при Бахрейна – в 17:00.

Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой планеты по прыжкам в высоту.

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Формула-1