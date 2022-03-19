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Леклер виграв першу кваліфікацію сезону-2022 у Формулі-1

Фото: Шарль Леклер (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув поул на Гран-прі Бахрейну, що відкриває новий сезон Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на підсумки кваліфікації.

24-річний монегаск у третьому сегменті кваліфікаційних заїздів показав результат 1:30,558. Для Леклера цей поул став ювілейним, 10-м у кар'єрі. Щоправда, досі в активі пілота "Феррарі" лише 2 перемоги у Формулі-1.

Другим у кваліфікації фінішував чинний чемпіон Макс Ферстаппен. Пілот "Ред Булла" завершив найкраще коло з часом 1:30.681. Третім став ще один гонщик "Феррарі" – іспанець Карлос Сайнс (1:30.687).

Натомість семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон вийде на старт із 5-ї позиції. Його новий партнер по "Мерседесу" Джордж Расселл фінішував у кваліфікації лише 9-м.

Перша гонка сезону відбудеться у неділю, 20 березня. Старт Гран-прі Бахрейну – о 17:00.

Нагадаємо, що українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою планети зі стрибків у висоту.

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Формула-1