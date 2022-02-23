Леклер показал лучшее время утренней сессии первых тестов Формулы-1

Утром на автодроме появились десять гонщиков. Пилоты "Феррари", "Макларена", "Мерседеса", "Астон Мартина", "Альфа Таури", "Ред Булла", "Альпин", "Уильямса", "Хааса" и "Альфа Ромео" провели на трассе разное количество кругов.

Лучшее время показал Шарль Леклер. Он проехал круг за 1:20,165. Для сравнения, самым быстрым на Гран-при Испании в прошлом году был Макс Ферстаппен со временем 1:18,149. Именно этот дуэт пилотов провел на треке больше всего времени. Леклер и Ферстаппен проехали по 80 кругов.

Правда, на тестах все команды сосредоточились на испытании технических новинок. Пилоты выезжали на трассу, в частности, со специальным оборудованием, чтобы инженеры могли сравнить реальные данные с ожидаемыми.

Во второй половине дня состоится вторая сессия тестов. Она продлится 4 часа, а за рулем болидов появятся и другие пилоты. Впервые машины 2022 года испытают Хэмилтон, Сайнс, Стролл, Боттас, Шумахер и Албон.