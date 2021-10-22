На лекарствах для онкобольных в Киеве украли 7,5 млн гривен. Чиновнику КГГА объявили подозрение

"Сообщено о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности во время закупки лекарственных средств для лечения онкологических больных (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в ноябре 2020 года указанным ведомством был заключен договор на поставку лекарств для онкобольных и осуществлен их закупку.

Однако, по заключению экспертизы, закупка лекарств осуществлялась по завышенным ценам, что повлекло убытки в размере более 7,5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Продолжается досудебное следствие.