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На лекарствах для онкобольных в Киеве украли 7,5 млн гривен. Чиновнику КГГА объявили подозрение

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве разоблачили хищение 7,5 млн гривен на закупках лекарств для онкобольных. Прокуратура объявила подозрение должностному лицу Департамента здравоохранения КГГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

"Сообщено о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности во время закупки лекарственных средств для лечения онкологических больных (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в ноябре 2020 года указанным ведомством был заключен договор на поставку лекарств для онкобольных и осуществлен их закупку.

Однако, по заключению экспертизы, закупка лекарств осуществлялась по завышенным ценам, что повлекло убытки в размере более 7,5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Продолжается досудебное следствие.

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КГГАКиевкоррупция